СМИ: следствие по делу замминистра обороны Иванова может изменить обвинения

В настоящее время следователи, ведущие дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина, изучают имеющиеся доказательства, в дальнейшем в выдвигаемые им обвинения могут быть внесены коррективы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда .