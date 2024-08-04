СМИ: следствие по делу замминистра обороны Иванова может изменить обвинения

В настоящее время следователи, ведущие дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина, изучают имеющиеся доказательства, в дальнейшем в выдвигаемые им обвинения могут быть внесены коррективы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда .
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