Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Акрон» встретится с «Черноморцем». Поддержите команду на стадионе!

«Акрон» встретится с «Черноморцем». Поддержите команду на стадионе!

В 8 туре Мелбет Первой лиги «Акрон» примет дома «Черноморец». Матч пройдет в воскресенье, 3 сентября, в 16:00 по местному времени на стадионе «Кристалл».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх