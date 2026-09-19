Явка на выборах в Нижегородской области к вечеру 19 сентября превысила 41%

По данным Избирательной комиссии Нижегородской области, к 20:00 19 сентября 2026 года общая явка избирателей в регионе, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), составила 41,69%.
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