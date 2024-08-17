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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Хачапури с зеленью

Нам понадобится: • Пшеничная мука 550 г • Молоко 3,2% 400 мл • Сливочное масло 45 г • Сухие дрожжи 5 г • Сахар 10 г • Крупная соль 11 г • Растительное масло 7 мл • Сыр сулугуни 510 г • Имеретинский сыр 170 г • Куриное яйцо 1 штука • Зеленый лук 25 […].

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