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Финансист Долгова: из-за падения доллара могут подешеветь продукты и одежда

Финансист Долгова: из-за падения доллара могут подешеветь продукты и одежда

Отдельные группы товаров могут подешеветь из-за падения курса доллара. Какие именно, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

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Татьяна Кибишева
Никогда и ничего в России не подешевеют!!!
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13 час.
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