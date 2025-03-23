Финансист Долгова: из-за падения доллара могут подешеветь продукты и одежда

Отдельные группы товаров могут подешеветь из-за падения курса доллара. Какие именно, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.
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