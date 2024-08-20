ВВС Израиля атаковали склады с оружием ливанского движения «Хизбалла» в долине Бекаа на востоке страны Израильская авиация нанесла серию ударов по целям на территории Ливана.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВВС Израиля атаковали склады с оружием ливанского движения «Хизбалла» в долине Бекаа на востоке страны Израильская авиация нанесла серию ударов по целям на территории Ливана.
Свежие комментарии