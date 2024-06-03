Запуск паромного сообщения между Салехардом и Лабытнанги временно приостановлен из-за льда

Ситуация вокруг паромного сообщения между Салехардом и Лабытнанги на Ямале остается напряженной. По данным Департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, причиной проблемы является большое количество льда на реке Обь.
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