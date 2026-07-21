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Оскар Пиастри: «Когда расстановка определяется хорошей или плохой работой компьютера – для гонок это паршиво»

Пилот « Макларена » Оскар Пиастри признал, что согласен со многими другими гонщиками и надеется на улучшение ситуации с особенностями работы новых гибридных двигателей.

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