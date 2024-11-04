Можин: на Западе хотят понять, как РФ справляется с влиянием санкций

Бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин сообщил, что крупные западные государства проявили интерес к направлению миссии МВФ в Россию, чтобы понять, как страна справляется с санкциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии