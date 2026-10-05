Остеопат Симкин заявил, что привычка держать спину ровно может навредить

Привычка держать спину ровно не всегда помогает сохранить здоровую осанку. Об этом «Газете.Ru» рассказал остеопат Дмитрий Симкин.
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