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Кемеровский «Азот» готовится к новым рекордам

Кемеровский «Азот» готовится к новым рекордам

К новым рекордам готовятся и на «Азоте». На заводе построят современный химический комплекс. Напомню, соглашение губернатор Сергей Цивилев подписал на форуме в Санкт-Петербурге.

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