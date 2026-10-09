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Царьград

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Джордж Расселл выиграл первую практику Гран-при Сингапура

Джордж Расселл выиграл первую практику Гран-при Сингапура

На Гран-при Сингапура Джордж Расселл из "Мерседеса" показал лучшее время в первой практике. Он обогнал Шарля Леклера из "Феррари" и Ландо Норриса из "Макларена".

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