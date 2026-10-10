Tesla сдалась: в Европе «полный автопилот» больше не продаётся как «полностью автономный»

В Европе Tesla решила сменить название своей системы автопилота. Теперь вместо громкого «Full Self-Driving» (FSD) покупатели в Германии, Испании, Нидерландах и Словакии увидят «Tesla Assisted Driving».
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