Официально подтверждено: в Россию едет новый Omoda C7

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор брендов Omoda и Jaecoo Виктор Нащанский. По его словам, появление С7, более крупного кроссовера, чем уже представленный на рынке С5, — вопрос уже решенный.
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