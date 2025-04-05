Анастасия Хомицкая: "Балету обучают 8 лет"

Балету в Молдове обучают не менее 8 лет. Об этом рассказала художественный руководитель балетной труппы Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, прима-балерина, народная артистка Молдовы Анастасия Хомицкая, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.
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