Анастасия Хомицкая: "Балету обучают 8 лет"

Балету в Молдове обучают не менее 8 лет. Об этом рассказала художественный руководитель балетной труппы Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, прима-балерина, народная артистка Молдовы Анастасия Хомицкая, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.