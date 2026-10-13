«Чунга-Чанга» победила в зрительском голосовании на костюмированных соревнованиях по выездке

В минувшие выходные в Рязанской области прошли костюмированные соревнования по выездке. Первые места заняли Алена Васькина и Данай в образе «Пчелиного дуэта», «ковбой» Ксения Артемова и Маркиз, Ангелина Власова классическом выездковом образе и Радан.