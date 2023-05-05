Иван Мезюхо: Неудачный “перформанс” Украины в ПАЧЭС закончился перепалкой с Турцией

Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), он проходит медобследование, ему оказана консульская помощь.
Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), он проходит медобследование, ему оказана консульская помощь.
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