Журналистская Правда

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Иван Мезюхо: Неудачный “перформанс” Украины в ПАЧЭС закончился перепалкой с Турцией

Посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), он проходит медобследование, ему оказана консульская помощь.

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