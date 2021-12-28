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Спасатели нашли совершивший аварийную посадку в Удмуртии вертолет

Спасатели нашли совершивший аварийную посадку в Удмуртии вертолет

Спасатели обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2 на территории Удмуртии. Соответствующую информацию в ночь на вторник, 28 декабря, предоставили журналистам сотрудники пресс-службы МЧС России.

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