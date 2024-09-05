«Общественное»: в Чернигове прогремел взрыв после начала воздушной тревоги

В Чернигове прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». По данным официального ресурса по оповещению населения, в Черниговской области звучит воздушная тревога с 22:52 по московскому времени.
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