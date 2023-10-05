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Богомаз: энергоснабжение в Суземке Брянской области восстановлено после атаки

Богомаз: энергоснабжение в Суземке Брянской области восстановлено после атаки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале "AV БогомаZ" сообщил о том, что энергетики восстановили электричество в поселке Суземка, которое пропало после атаки украинских вооруженных сил.

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