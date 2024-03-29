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Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Личный блог Сергея Собянина Реконструкция городского вокзала Щербинка второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), которым ежедневно пользуется около 12 тысяч человек, близится к завершению, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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