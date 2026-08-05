US Services Surveys Signal Rebound In Growth In July, But. Following the mixed picture from yesterday's Manufacturing surveys (ISM 4 year high, S&P Global 3 mo low driven by the bifurcated 'AI vs The Rest' economy), this morning's Services sector surveys were 'expected' to show the opposite (ISM down, S&P Global up) all in the face of fading hard data.
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