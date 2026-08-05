Zero Hedge
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Zero Hedge

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US Services Surveys Signal Rebound In Growth In July, But...

US Services Surveys Signal Rebound In Growth In July, But...

US Services Surveys Signal Rebound In Growth In July, But. Following the mixed picture from yesterday's Manufacturing surveys (ISM 4 year high, S&P Global 3 mo low driven by the bifurcated 'AI vs The Rest' economy), this morning's Services sector surveys were 'expected' to show the opposite (ISM down, S&P Global up) all in the face of fading hard data.

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