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«Ман Сити» купит вратаря «Марселя» Рульи за 3,5 млн евро

Херонимо Рульи перейдет в « Манчестер Сити ». Английский клуб достиг принципиальной договоренности с « Марселем » о трансфере 34-летнего вратаря, сообщает L’Equipe.

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