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Умер легендарный тренер Третьяка и Харламова Виталий Ерфилов

Умер легендарный тренер Третьяка и Харламова Виталий Ерфилов

На 86-м году жизни не стало бывший тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Виталия Ерфилова.В некрологе говорится о том, что Виталий Ерфилов был заслуженным тренером СССР и начинал свою тренерскую карьеру в 1961 году в хоккейной школе ЦСКА, где под его руководством занимался будущий трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

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