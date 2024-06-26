Умер легендарный тренер Третьяка и Харламова Виталий Ерфилов

На 86-м году жизни не стало бывший тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Виталия Ерфилова.В некрологе говорится о том, что Виталий Ерфилов был заслуженным тренером СССР и начинал свою тренерскую карьеру в 1961 году в хоккейной школе ЦСКА, где под его руководством занимался будущий трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.