В Кронштадте споют хором в честь Дня матери

Концерт бесплатный В Кронштадте в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость» состоится концерт хоровой музыки «Нашим матерям!», сообщает пресс-служба музея.
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