Для мира на Украине необходим уход главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.