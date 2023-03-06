Энциклопедия Техники

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Грамотным подход к информационным технологиям

Грамотным подход к информационным технологиям

﻿﻿В наши дни трудно представить жизнь без технологий. Вместо карт у нас GPS, мобильные телефоны заменили таксофоны, а Интернет заменил энциклопедии.

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