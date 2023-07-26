В Фонде поддержки участников спецоперации помогут с трудоустройством и открытием собственного дела

Сотрудники органов службы занятости Республики Карелия ведут постоянный прием участников спецоперации, членов их семей и предоставляют полный спектр услуг по возможностям трудоустройства, получения новых профкомпетенций и других мер поддержки.
Сотрудники органов службы занятости Республики Карелия ведут постоянный прием участников спецоперации, членов их семей и предоставляют полный спектр услуг по возможностям трудоустройства, получения новых профкомпетенций и других мер поддержки.
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