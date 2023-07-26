Карелия.ньюс

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

В Фонде поддержки участников спецоперации помогут с трудоустройством и открытием собственного дела

Сотрудники органов службы занятости Республики Карелия ведут постоянный прием участников спецоперации, членов их семей и предоставляют полный спектр услуг по возможностям трудоустройства, получения новых профкомпетенций и других мер поддержки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх