Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Депутат Бессараб предложила увеличить ипотечные льготы для многодетных семей

Депутат Бессараб предложила увеличить ипотечные льготы для многодетных семей

Депутаты обсуждают расширение мер поддержки для молодых многодетных семей. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила увеличить льготные ипотечные льготы для многодетных семей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх