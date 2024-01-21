Депутат Бессараб предложила увеличить ипотечные льготы для многодетных семей

Депутаты обсуждают расширение мер поддержки для молодых многодетных семей. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила увеличить льготные ипотечные льготы для многодетных семей.
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