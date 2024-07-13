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Кержаков о победе в Суперкубке: «В «Зените» у меня уже 17-й или 18-й трофей. Медальку куда-нибудь повешу, найдем место»

Кержаков о победе в Суперкубке: «В «Зените» у меня уже 17-й или 18-й трофей. Медальку куда-нибудь повешу, найдем место»

Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Краснодар» со счетом 4:2.  «У меня уже 17‑й или 18‑й трофей в «Зените», классные ощущения, великолепные.

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