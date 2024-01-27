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Ангола вынуждает «Алросу» выйти из совместного предприятия по добыче алмазов из-за антироссийских санкций

Ангола вынуждает «Алросу» выйти из совместного предприятия по добыче алмазов из-за антироссийских санкций

Речь идет о проекте Sociedade Mineira de Catoca, сообщает местное издание Expansao. Предприятие управляет рудником «Катока», который принадлежит ангольской национальной компании Endiama и «Алросе»Ангола вынуждает российскую «Алросу» выйти из акционерного капитала Sociedade Mineira de Catoca.

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