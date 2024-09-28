ФК "Краснодар" 28 сентября сыграет с "Зенитом" на домашнем стадионе

Между собой команды сходились 27 раз. На счету "быков" три победы и семь ничьих.ФК "Краснодар" 28 сентября встретится с "Зенитом" в рамках 10-го тура чемпионата России.
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