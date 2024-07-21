Суд подтвердил причастность экс-замминистра обороны РФ к получению взятки

Геннадий Бережнов

Сегодня судья встал на сторону следствия, а завтра встанет на другую - имеет право на свое решение. Эта чехарда будет длится 2-3 года и закончится ничем, все забудут кто есть кто и заживут они мирно и счастливо в своих замках! Как и Табуреткин с Васильевой при украденных капиталах.