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Сергей Юхневич о подписании Моргана: «Джувэн обязательно всех удивит в хорошем смысле»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич верит, что новичок команды Джувэн Морган сможет поразить болельщиков Единой лиги ВТБ.

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