Информационно-просветительская акция ´Дети дождя´.

26 апреля в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному Дню распространения информации о проблеме аутизма с учащимися 8-11 представители ЦКРОиР провели информационно-просветительское мероприятие ´Дети дождя´ (именно так называют детей-аутистов).
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