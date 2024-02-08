Байден рассказал, как в 2021 году общался с уже покойным канцлером ФРГ Колем

Американский президент Джо Байден второй раз за неделю оговорился и перепутал имена европейских политиков – на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке он рассказал, как беседовал с уже с ушедшим из жизни канцлером ФРГ Гельмутом Колем, пишет Sputnik .
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