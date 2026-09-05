Встреча «Медленное чтение на французском языке: „Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями“ Шарля Перро»

Сборник Перро «Сказки Матушки Гусыни» вышел в 1697 году, в него вошли сказки «Спящая красавица», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах» и «Синяя Борода», а Матушка Гусыня — это рассказчица, от лица которой читателю передаются истории.