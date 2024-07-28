АНА: эстроген может усугублять алкогольную дисфункцию сердца Ученые из Медицинской школы Броуди при Университете Восточной Каролины обнаружили, что женский половой гормон эстроген может усугублять развитие дисфункции сердца, вызванной употреблением алкоголя.
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