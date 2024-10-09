test run E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! katewilke this is a test run to see if ill continue to post.
test run
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test run E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! katewilke this is a test run to see if ill continue to post.