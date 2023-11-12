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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Деградация экономик Запада: аварии в США, промышленный спад в Германии, убыточные ветряки

Деградация экономик Запада: аварии в США, промышленный спад в Германии, убыточные ветряки

1. В США перенимают лучшие практики СССР. Инфраструктура в Америке уже дышит на ладан, так как на её ремонте экономят десятилетиями, поэтому количество железнодорожных аварий огромно.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Сами немцы подсчитали расходы на строительство и обслуживание ВЭС и СЭС,также срок службы и пришли к выводу,что не окупаются эти электростанции за свой срок службы без роста тарифов.Тепловые менее затратны и долгоиграющие станции.Не требуют больших затрат на обслуживание при эксплуатации.
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15 час.
Регина Толстоброва
Во все времена мы жили не важно. и аварии были и воровство, Только теперь  этого еще больше стало.
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДА УЖЖЖЖЖЖЖ
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14 час.

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