Деградация экономик Запада: аварии в США, промышленный спад в Германии, убыточные ветряки

VG

Vasily Golov

Сами немцы подсчитали расходы на строительство и обслуживание ВЭС и СЭС,также срок службы и пришли к выводу,что не окупаются эти электростанции за свой срок службы без роста тарифов.Тепловые менее затратны и долгоиграющие станции.Не требуют больших затрат на обслуживание при эксплуатации.