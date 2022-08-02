В Твери прошла масштабная акция по предупреждению дистанционного мошенничества

В Твери проведено масштабное профилактическое мероприятие, которое объединило усилия сотрудников отделов и подразделений тверской полиции для защиты граждан от мошенников.

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