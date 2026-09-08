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Татар-информ

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Егор Соколов — о переходе в «Ак Барс»: «В хоккее все меняется за один день»

Егор Соколов — о переходе в «Ак Барс»: «В хоккее все меняется за один день»

Фото: hctorpedo.ru Бывший нападающий «Торпедо» Егор Соколов, находящийся в Москве в ожидании вылета в Казань, прокомментировал свой переход в «Ак Барс».

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