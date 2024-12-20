В Госдуме напомнили, в каких случаях работника могут уволить без его согласия

Это может произойти, если сотрудник пришел на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения Согласно ТК РФ, работника можно уволить без его согласия, если он пришел на работу в состоянии опьянения, а также по ряду других причин.
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