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Царьград

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Захарова назвала видеоролик МИД Испании с Парком Горького «испанским стыдом»

Захарова назвала видеоролик МИД Испании с Парком Горького «испанским стыдом»

Ролик был выпущен в честь Дня Испании и начинается с кадров из Москвы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале с иронией прокомментировала видео, опубликованное испанским внешнеполитическим ведомством.

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