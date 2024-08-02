«Западные дотации еще сократятся» – киевский экономист

Западной финансовой «помощи» в 2024 году не хватит Украине на продолжение горячей фазы войны. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил экономический эксперт Алексей Кущ в эфире видеоблога Politeka заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».