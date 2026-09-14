«Конец всей конструкции»: жителям Западной Украины пора привыкать к систематическим дроновым атакам – Павлив

Западным регионам Украины нужно привыкать, что теперь они в зоне поражения российских дронов, и удары по инфраструктуре станут систематическими.
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