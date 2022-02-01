В М

102 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • olga ostrogliadova
    Они никогда не перестанут пытаться раздавить нас – уничтожить, или подчинить, или переделать в копию себя. Потому что...Три причины амери...
  • Лев Сивохин
    Ну надо не забывать. что у  нас и Путин  и иже с ним тоже не младенцы. Дело не в возрасте. а в вменяемости. А вот это...Давайте сравним
  • Лариса Овчинникова
    Да здравствует ельцын! Он вернул в Россию рабство и дал возможность оккупантами продолжить грабить её ресурсы !ТАК В РОССИИ ЕЩЁ ...

Посадят ли Путин и Зеленский Байдена в лужу?

Посадят ли Путин и Зеленский Байдена в лужу?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал любопытный комментарий. По его словам, президент России Владимир Путин не планирует двусторонние встречи с политиками-гостями открытия Олимпийских игр в Пекине, но в Кремле не исключают его контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх