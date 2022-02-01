Посадят ли Путин и Зеленский Байдена в лужу?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал любопытный комментарий. По его словам, президент России Владимир Путин не планирует двусторонние встречи с политиками-гостями открытия Олимпийских игр в Пекине, но в Кремле не исключают его контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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