За рулем
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За рулем

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Стали известны темы, которые будут обсуждаться на крупном форуме автобизнеса

Стали известны темы, которые будут обсуждаться на крупном форуме автобизнеса

Форум автомобильного бизнеса CarX 2026 примет Москва 6 октября. Площадка – отель «МонАрх». Организатором выступает агентство «АВТОСТАТ», а стратегическим информационным партнером стало издание «За рулем».

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