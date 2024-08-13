Бесплатный сервис расскажет липчанам о возможных утечках их данных

Оператор связи будет предупреждать липчан об утечках их данных из других организаций. Пользователям бесплатного приложения «Мой МТС» стала доступна функция, с помощью которой они смогут узнать о своих данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов, сервисов доставки и других источников.