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Политолог Ищенко объяснил повод для начала Россией «второй СВО»

Политолог Ищенко объяснил повод для начала Россией «второй СВО»

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире радио «Говорит Москва» объяснил повод для начала Россией второй военной спецоперации.

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